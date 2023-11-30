Издание Nutrients опубликовало научный обзор, согласно которому плоды граната способны оказывать положительное воздействие на организм человека при многих видах заболеваний. Согласно заключению экспертов, употребление граната помогает в борьбе с ожирением, метаболическим синдромом и диабетом II типа. Эти заболевания часто встречаются вместе, тем самым увеличивают риск появления атеросклероза, инсульта и инфаркта.

Ученые из Университета Султана Мулай Слимана провели эксперимент на лабораторных грызунах, чтобы выяснить возможность полифенолов, содержащихся в плодах граната, защитить организм от развития сахарного диабета и ряда сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты поделили мышей на две группы. Первой группе с пищей давали полифенолы. Другая группа являлась контрольной. По результатам исследования ученые сделали вывод, что употребление граната способствует уменьшению уровня сахара в крови, что предотвращает развитие сахарного диабета. К тому же, этот плод улучшает состояние здоровья людей, имеющих данное заболевание.