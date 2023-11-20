Поклонники легендарной картины советского режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» заметили интересный киноляп. Эта неточность связана с аквариумом в квартире Шурика.

Зрители отметили, что изначально в квартире Шурика аквариум был мутный. Однако в сцене визита супруги Шурика в квартиру, аквариум уже был наполнен чистой водой. За то время, что супруга изобретателя и Иван Грозный пребывали в квартире аквариум не просто наполнен чистой водой, но в нем также появились водоросли.

Фантастическая комедия Аркадия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» вышла в 1973 году. Главные роли исполнили звезды советского кинематографа. В фильме снялись Юрий Яковлев (Иван Бунша/Иван Грозный), Александр Демьяненко (Шурик), Леонид Куравлев (Жорж Милославский), Наталья Селезнева (Супруга Шурика Зинаида Тимофеева), Наталья Крачковская (жена Бунши), Михаил Пуговкин (кинорежиссер Карп Якин), Савелий Крамаров (Феофан).