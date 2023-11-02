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Специалисты из Университета Осло совместно со своими швейцарскими, датскими, британскими, немецкими, шведскими и американскими коллегами смогли определить оптимальную продолжительность для ночного сна должна составлять 6.5 часов.

В рамках своего исследования специалисты изучили результаты МРТ головного мозга 3893 респондентов из США и Европы. Позднее к своему исследованию ученые добавили данные более 47 тысяч человек.

Ученые измеряли продолжительность сна испытуемых при помощи Питтсбургского индекса качества сна и Каролинского опросника. Также в своем исследовании они использовали и другие методы анализа сна. По итогу исследователям удалось выяснить, что оптимальным для организма человека является сон с продолжительностью в 6.5 часов. Такое количество сна полезно для мозга и качества жизни человека. А вот более короткий сон может стать причиной возникновения психических расстройств и других проблем со здоровьем.

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