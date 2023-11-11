Актер Станислав Садальский часто высказывается в адрес своих коллег с критическими замечаниями. Однако сам актер в последние годы редко появляется в кино и в телевизионных проектах. О том, чем занимается артист, рассказал портал News.ru.

Садальский неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции. Он активно раздает интервью, в которых часто клеймит заслуженным позором своих коллег, сбежавших из России.

Также у актера имеется собственный проекта на видеохостинге YouTube.

Актрису Татьяну Кравченко, которая играла с ним одной театральной постановке, Садальский обвинил в алкоголизме.

«Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей три года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника», — высказался о коллеге актер.

В начале текущего года Садальский попал в больницу. Прием медикаментов, разжижающих кровь, спровоцировал кровотечение. Лечился артист до конца января. Позже медики обнаружили у него искривление перегородки носа и ринит.