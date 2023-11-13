Специалист в области неврологии доктор Насима Шадбер рассказала о возможных причинах утренних головных болей. По словам специалиста, нередко люди жалуются на головную боль утром после активно проведенных выходных дней. Однако невролог отметила, что если утренние головные боли являются частыми о стоит задуматься о причинах их возникновения.

По словам Шадбер, люди, имеющие тревожное расстройство часто ощущают опоясывающую головную боль. Это же касается и людей, страдающих апноэ во время сна. Ощущения напоминают приступы мигрени. Чаще всего боль локализируется с одной стороны, нередко может сопровождаться тошнотой и чрезмерной восприимчивостью к свету.

Также частые головные боли по утрам могут быть результатом чрезмерного употребления болеутоляющих лекарств. Чтобы уменьшить количество проявляемых мигреней стоит уменьшить количество потребляемых обезболивающих таблеток. Специалист порекомендовала пить болеутоляющие не чаще 10 раз в месяц.