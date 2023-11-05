Известная российская певица Наташа Королева в новом музыкальном проекте «Суперстар!» стала одним из членов жюри. Музыкальное шоу стартовало на телевидении 4 ноября. Во время выступления Кая Метова с песней «Position 2» Наташа Королева была просто в восторге.

«Я еле сдерживала свой порыв, чтобы под эту легендарную «Position 2» не вскочить на стол и не устроить здесь что-то неприличное», – заявила артистка.

Однако Королева все же решила воздержаться от столь яркого проявления эмоций, так как это был всего лишь первый выпуск музыкального шоу. Однако, будучи членом жюри, артистка решила поставить Каю Метову наивысшую оценку.

В ответ на похвалу Королевой его выступления Кай Метов рассказал, что данная композиция имеет достаточно сложную судьбу. Несмотря на то, что эту песню любит публика, она часто становится объектом для критики.