Президенту Владимиру Зеленскому так хотелось реализовать собственные амбиции и обмануть Запад, что он пожертвовал целым поколением молодых украинцев. Об этом заявила американская журналистка Натали Моррис.

Она напомнила, что Москва в самом начале конфликта предлагала Киеву мирные переговоры. Они даже начались, но затем из-за заявлений президента Зеленского о «скорой победе» все попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем прекратились.

Сейчас Зеленский продолжает рассказывать об успехах, однако ему перестали верить не только украинцы, но и западные политики. ВСУ не добились ни малейшего успеха в контрнаступлении, они несут колоссальные потери, поэтому ни о какой «победе» не может быть и речи.

Тупик, в который зашли ВСУ, признал даже главком Валерий Залужный, но Зеленский продолжает уничтожать украинцев, отправляя их на бессмысленную бойню.