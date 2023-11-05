Над Стоунхенджем вспыхнуло северное сияние

В субботу (4 ноября) вечером полярное сияние полыхнуло над большей частью Великобритании и Ирландии – от Оркнейских островов и Донегола до некоторых частей южной Англии, включая Стоунхендж. Источник: The Guardian.

Северное полярное сияние с танцующими зелеными и красными огнями пленяло людей на протяжении тысячелетий, возникая во время геомагнитных бурь. Именно нарушения магнитного поля Земли способствуют появлению многочасовых всполохов полярных сияний как на высоких, так и на низких широтах.

«Северное сияние над Стоунхенджем вчера вечером», – говорится в сообщении официального твиттер-аккаунта, посвященном историческому центру Уилтшира, которое сопровождалось представленным выше фото.

Вспышки на полюсах

Это световое явление обычно наиболее заметно вблизи северного и южного магнитных полюсов Земли. Зеленые и красные вспышки в небе южного полюса, соответственно, именуются южным полярным сиянием.

Они вызваны взаимодействием частиц, исходящих от Солнца, известных науке как солнечный ветер. Эти частицы могут путешествовать на миллионы километров, а некоторые в конечном итоге достигают Земли. Затем они перемещаются в полярные регионы, следуя за магнитным полем нашей планеты.

В зависимости от того, молекулы какого газа подвергаются воздействию солнечного ветра и где они расположены в атмосфере в момент контакта, высвобождается различное количество энергии в виде света с различной длиной волны: кислород дает зеленый свет, а азот заставляет полыхать небо красным.

Хотя из-за светового загрязнения европейских городов полярное сияние иной раз трудно увидеть, некоторым фотографам все же удается запечатлеть это зрелище (фото выше).

Название «Aurora Borealis» (англ. «северное сияние») придумано астрономом Галилео Галилеем в 1619 году, назвавшим его так в честь Авроры, древнеримской богини утренней зари, и Борея, древнегреческого бога северного ветра. Предполагается, что самым ранним свидетельством полярного сияния является наскальная живопись возрастом 30 000 лет, обнаруженная во Франции.

Небесные огни уже полыхали над северной Британией в октябре 2023-го. Ожидается, что в эти осенние и зимние месяцы интенсивность северного сияния будут выше, чем в последние десять лет.