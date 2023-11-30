1 декабря на нашу планету обрушится мощная магнитная буря, вызванная слишком высокой солнечной активностью. Интенсивность возмущений может достичь 7 баллов из 8 возможных, сообщает портал «Аргументы и Факты».

Эксперты отмечают, что телевизоры, ПК и смартфоны с легкостью перенесут этот шторм, так как они оснащены защитой от геомагнитных возмущений. В то же время некоторые приборы все же могут давать сбои в работе.

На здоровье магнитные бури, по мнению ученых, влияют крайне слабо. Но метеозависимые все же будут ощущать серьезный дискомфорт. Впрочем, уже 2 декабря интенсивность возмущений снизиться до 2 баллов.

Всего же в декабре ожидается несколько таких штормов, причем самыми опасными днями будут 5,19 и 22 декабря, когда интенсивность достигнет 5 баллов из 8 возможных.