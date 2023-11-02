Известная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер пришла на церемонию вручения премии WSJ Magazine Innovators Awards в компании актера Тимоти Шаламе. Соответствующий снимок звездной пары был опубликован изданием People.

Блогер Дженнер пришла на мероприятие в кожаном корсете и юбке черного цвета. Голливудский актер Тимоти Шаламе был одет в черную рубашку и черный костюм. Пара сидела за одним столиком во время церемонии и общалась весь вечер.

Звезда фильма «Дюна» присутствовал на церемонии для вручения награды «Новатор года в кино» режиссеру Мартину Скорсезе, а Дженнер получила награду как лучший бренд-новатор года. Американская бизнесвумен начала продвигать свою новую линию одежды Khy.

Кайли Дженнер воспитывает дочь 2018 года рождения и сына 2022 года рождения. Отцом ее детей является певец Трэвис Скотт. Американская модель назвала свою дочь Сторми, а сына – Вулф. Однако летом 2023 года она официально изменила имя сына на Эйр.