25 ноября в Кемерово состоялся концерт группы «Любэ». Однако выступление Николая Расторгуева было сорвано дракой, возникшей между зрителями. Отмечается, что потасовка началась во время исполнения популярной композиции «Солдат». Причем в драке принимали участие не только мужчины, но и женщины.

Музыкальному коллективу пришлось прервать свое выступление, чтобы охранники смогли вывести нарушителей порядка из зала. Об инциденте стало известно благодаря видео, снятого зрителями, которое было опубликовано в соцсетях.

Поклонники творчества Расторгуева отметили, что концерт им очень понравился, но эта драка немного испортила впечатления. Посетители мероприятия предположили, что дебоширы, по всей видимости, были в состоянии алкогольного опьянения, так как в буфете кемеровской филармонии, где проводился концерт, продавались алкогольные напитки.