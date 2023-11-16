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Недалеко от побережья Италии на дне Средиземного моря были обнаружены крупные подводные отложения, образованные в результате серии извержений супервулкана. Ученые из Университета штата Огайо провели исследование, доказывающее повторяющиеся мощные извержения вулканов в данной местности. Результаты их научной работы были опубликованы в журнале Geology.

Мегапласты отложений были обнаружены в западной части бассейна Марсили, расположенного на дне Тирренского моря, в окрестностях подводного вулкана. Три крупных мегапласта состоят в основном из чередующихся слоев вулканокластического песка и грязи, а четвертое крупное отложение состоит из селевого потока, образовавшегося во время извержения вулкана из смеси лавы и воды.

Крупные отложения сформировались во время суперизвержения вулкана, которое оказало сильное воздействие на формирование современного климата и экосистемы планеты. По мнению ученых, подобные извержения супервулканов в данном регионе происходили регулярно с периодичностью в 10-15 тысяч лет.

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