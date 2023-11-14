На Дальнем Востоке местные жители обнаружили выброшенную на берег тушку редкого обитателя морских глубин рыбы удильщика, более известной в простонародье, как морской черт. Соответствующие кадры в Сети были опубликованы жителями Владивостока.

Тело морского черта было обнаружено на пляже бухты Лазурная. Рыба была мертвой и не представляла опасности для окружающих. Хотя несколько лет назад морской черт мертвой хваткой вцепился в руку дайвера на Дальнем Востоке. Данный инцидент был снят на видео и опубликован в Сети. Тогда трое взрослых мужчин в течение нескольких минут пытались освободить руку своего товарища из пасти рыбы удильщика.

Напомним, что морской черт или рыба удильщик обычно обитает на глубине от 50 до 200 метров и может вырастать в длину до полутора метров и весить 20 килограмм. Отличительной чертой рыбы является своеобразный отросток на голове, напоминающий «удочку», который служит для приманивания потенциальной жертвы.