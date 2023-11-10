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Звезда популярного сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович выросла в многодетной семье вместе с младшей сестрой Кристиной и братом Андреем. Недавно младшая сестра 37-летней актрисы Мирославы Карпович призналась, что стала мамой.

Кристина Бирк (Карпович) поделилась со своими подписчиками трогательными фотографиями из роддома крохотной ножки своей маленькой дочери. Молодая мама призналась, что роды прошли успешно еще 11 августа.

«Эта дата – начало совершенно новой главы в моей семейной жизни. Малышка Рада – настоящее волшебство, и мы с ее папой никогда раньше не испытывали такой большой любви», – подписала фото своей дочери 32-летняя сестра известной актрисы.

При этом Мирослава Карпович отреагировала на пост своей младшей сестры комментарием: «Тетя Мира официально». При этом поклонники Мирославы поздравили ее с новым статусом, а ее младшую сестру с рождением дочери.

Младшая сестра Мирославы Кристина также решила стать актрисой. Она получила образование в Американской академии драматического искусства, и даже успела уже сняться в нескольких картинах.

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