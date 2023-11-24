Предприниматели, которые живут на Рублевке, не хотят звать на новогодние корпоративы певицу Аллу Пугачеву. Светская львица и исполнительница Алена Кравец рассказала, что олигархи только смеются с озвученной суммы гонорара Примадонны, передает «Московский комсомолец».

Кравец отметила, что ее соседи на Рублевке не высказывают желания приглашать Пугачеву. Мало того, один из них вообще заявил, что не намерен «кормить семейку» Примадонны. Тем более, что всегда можно позвать на корпоративы других известных исполнителей – Наташу Королеву, Таисию Повалий, Машу Распутину, Лолиту Милявскую или Азизу, которые способны завести любой зал и пользуются не меньшей популярностью, чем Пугачева.

Ранее также сообщалось, что Примадонна вряд ли появится на государственных праздничных мероприятиях. По словам Кравец, вообще неизвестно, будет ли Пугачева выступать хоть где-нибудь в России.

Фото – alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена)