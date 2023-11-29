Фрегат Черноморского флота России выполнил залп четырьмя «Калибрами» и успешно поразил цели на Украине, сообщило Минобороны РФ. Отмечается, что корабль справился с выполнением неожиданно поставленной боевой задачи.

«Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры противника», — заявили представители военного ведомства.

В Минобороны также отметили, что фрегаты Черноморского флота в любых погодных условиях патрулируют акваторию в районе Крыма. При этом они действуют совместно с вертолетами и истребителями морской авиации, что дает возможность своевременно выявлять и уничтожать морские дроны и летательные беспилотные аппараты противника.