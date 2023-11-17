Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС предприняли очередную попытку атаковать Крым, но российская морская авиация успешно ее пресекла. В результате уничтожено семь надводных беспилотников и один катер с десантом противника.

Речь идет о быстроходном катере «Виллард» западного производства, который следовал по направлению к Крымскому полуострову.

Десант противника и безэкипажные катера были своевременно обнаружены. В небо подняли морскую авиацию, которая потопила беспилотники и вывела из строя катер. Все боевики на нем ликвидированы.

Кроме того, 17 ноября над Черным морем были перехвачены две противокорабельные ракеты «Нептун», которыми ВСУ пытались нанести удар по территории России, передает Минобороны страны.

Вам может понравиться

Мэр Энергодара: ВСУ атакуют город дронами, чтобы посеять панику среди населения

Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в интервью агентству РИА Новости прокомментировал удары украинских беспилотников по городу. Он отметил, что дроны хаотично били по объектам гражданской инфраструктуры и по спальным кварталам.

Кристина Асмус рассказала, на кого похожа ее дочь

Российская актриса Кристина Асмус активно проводит время со своей дочерью Настей, несмотря на участие в съемках, проходящих в Будапеште. Артистка опубликовала на своей странице в популярной соцсети снимки с прогулки

Марат Башаров рассказал, как чувствует «чужое горе» на шоу «Битва экстрасенсов»

Российский актер и телеведущий Марат Башаров во время своего интервью рассказал журналистам, что на программе «Битва экстрасенсов» ему приходится сталкиваться с чужим горем. По словам ведущего, в каждую программу колоссальный