Украинские ВС предприняли очередную попытку атаковать Крым, но российская морская авиация успешно ее пресекла. В результате уничтожено семь надводных беспилотников и один катер с десантом противника.

Речь идет о быстроходном катере «Виллард» западного производства, который следовал по направлению к Крымскому полуострову.

Десант противника и безэкипажные катера были своевременно обнаружены. В небо подняли морскую авиацию, которая потопила беспилотники и вывела из строя катер. Все боевики на нем ликвидированы.

Кроме того, 17 ноября над Черным морем были перехвачены две противокорабельные ракеты «Нептун», которыми ВСУ пытались нанести удар по территории России, передает Минобороны страны.