Актер Милош Бикович из Сербии, хорошо известный по фильму «Холоп» и сериалу «Отель Элеон», внезапно оказался в эпицентре скандала. Телеведущая Ru.tv в прямом эфире проговорилась о премии «Золотой граммофон» для актера, однако заявила, что он ее не заслуживает.

«Много прекрасных и новых артистов. Я еще слышала и по большому секрету тебе расскажу, что Милош Бикович получает «Золотой граммофон», но его песня даже не была на верхних строчках. Странная какая-то история», – высказала свое мнение телеведущая.

При этом она забыла выключить микрофон, из-за чего ее высказывание стало достоянием общественности. Об этом ей сигнализировали из-за кадра, поэтому девушка вернулась к разговору с исполнителем Хабибом.