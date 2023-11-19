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Противостояние на Украине закончится в 2024 году, пишет американский журнал Military Watch. Авторы публикации приводят мнение военных экспертов, уверенных в неминуемом поражении Украины.

Они отмечают, что украинцы, которых мобилизуют силой и безо всякой подготовки отправляют на фронт, предпочитают дезертировать или сдаваться в плен, чем сдерживать натиск ВС РФ, передает РИА Новости.

Кроме того, провал контрнаступления сильно подорвал моральный дух военнослужащих ВСУ. Сейчас сдаются или бегут с поля боя даже опытные солдаты. Но сделать это не так просто, так как Киев взял на вооружение тактику использования заградительных отрядов. Всех, кто отказывается выполнять приказы или пытается дезертировать, просто расстреливают без суда и следствия.

Огромное количество потерь, отношение к мобилизованным как к «стаду баранов, идущих на убой», нехватка оружия и боеприпасов, которые Запад предпочитает отправлять на Ближний Восток – все это лишь приближает неминуемое поражение Украины.

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