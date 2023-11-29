29 ноября православные верующие почитают память Левия Матфея, одного из 12 библейских апостолов. В народном календаре эта дата значится, как Матвеев день.

В этот день верующие православные христиане посещают храм, ставят свечи и читают молитвы об укреплении веры. У апостола Матфея просят защиту от искушения и помощи в финансовой сфере.

Наши предки верили, что в этот день нельзя оставаться в одиночестве, чтобы не быть одиноким в новом году. Поэтому в этот день было принято ходить в гости или звать гостей к себе домой. И до наших времен дошла традиция собираться за столом в кругу друзей и близких в Матвеев день.

Нельзя в этот день выполнять тяжелую работу, убирать, ругаться и сквернословить. Ведь считается, что любые мелкие ссоры в этот день могут привести к серьезному конфликту. Согласно народной традиции, в этот день нельзя пересчитывать деньги и мелочь, чтобы не столкнуться в будущем с финансовыми проблемами. Также на Руси считали, что давать милостыню просящим, наоборот, является хорошим делом.