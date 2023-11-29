Известный российский актер Максим Матвеев шокировал фанатов публикацией в соцсетях фотографии со съемочной площадки сериала «Мосгаз». Артист предстал в гриме маньяка, роль которого он исполнил в сериале.

Подписчики актера написали в комментариях, что в этом гриме Максим выглядит очень жутко. Но при этом комментаторы похвалили профессионализм гримеров, создавших такую маску. В этом образе узнать симпатичного актера достаточно сложно.

Максим Матвеев воплотил на экранах роль серийного убийцы Влада Вихрова в сериале «Мосгаз». Первый сезон вышел в далеком 2012 году. Реальным прототипом Вихрова являлся Владимир Ионесян, проникавший в квартиры советских граждан, представляясь сотрудником Мосгаза. За это он и получил одноименное прозвище.

Через 11 лет после выхода первого сезона, персонаж серийного убийцы вновь возвращается на экраны. Однако в девятой части сериала маньяк сильно состарился. По сюжету Вихров провел 20 лет на урановых рудниках, что сильно сказалось на его внешности.