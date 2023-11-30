Российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, находится на пике своей популярности. Согласно результатам опросов ВЦИОМ, артист был признан «Певцом года», обогнав при этом Олега Газманова.

У SHAMANa огромная армия фанатов. Также им восхищаются многие коллеги по цеху. По словам Ярослава, он находится в хороших отношениях с Григорием Лепсом и часто обсуждает с ним свое творчество.

Но у популярности артиста есть и обратная сторона медали. Вместе с известностью у SHAMANa появилась масса критиков и даже недоброжелатели. К числу критиков творчества Ярослава Дронова стоит отнести Любовь Успенскую.

Артистка недавно высказала свое мнение о творчестве SHAMANa, отметив, что ему нужно еще много трудиться, чтобы добиться настоящих высот.