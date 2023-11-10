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Певец Лев Лещенко 9 ноября поздравил композитора Александру Пахмутову с 94-летием. Он рассказал, что не оставляет ее без внимания и постоянно находится на связи.

Это первый день рождения Пахмутовой после смерти ее супруга – поэта-песенника Николая Добронравова. По словам Лещенко, композитор хорошо держалась, отмечая именины. Она даже сыграла на рояле, под которых вместе с исполнителем спела несколько известных всей стране композиций.

Лещенко также опроверг слухи о депрессии Пахмутовой из-за смерти супруга, с которым она прожила 67 лет. Она, по его словам, не стала уходить в себя, а продолжает посещать отдельные мероприятия. Так, в октябре она побывала на праздновании 125-летии комсомола и держалась там молодцом.

Также Лещенко рассказал, что на день рождения Пахмутова пригласила гостей, но никакого масштабного пиршества она не планировала.

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