Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо рассказал, что невероятно благодарен Шерон Стоун за старт в его карьере. В 1995 году актер получил роль в фильме режиссера Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». В известном вестерне Шерон Стоун воплотила на экране главную героиню.

Изначально студия отказала Ди Каприо после прослушивания, но он впечатлил Шерон Стоун, которая уговорила продюсеров взять начинающего актера и даже заплатила ему гонорар с собственного кармана. Леонардо Ди Каприо отлично сыграл «Малыша», что и стало настоящим прорывом в его карьере.

«Я благодарил ее множество раз. Не знаю, посылал ли ей какой-то конкретный подарок, предмет в благодарность, но я и не смог бы в достаточной степени отблагодарить ее», – рассказал журналистам артист.

По словам Леонардо Ди Каприо, Шерон Стоун выплатила гонорар также актеру Расселу Кроу. Артист предположил, что ее впечатлили их ранние работы – «Бритоголовые» и «Что гложет Гилберта Грейпа».