Ксения Собчак, фото с официально страницы ВК

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Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак, побывав на шопинге в столичном ЦУМе. В ее планы входила покупка нарядов класса «люкс». Однако Собчак была шокирована стоимостью предметов гардероба.

Журналистка раскритиковала высокие цены на обувь. Пост со своим негодованием она опубликовала в Телеграм-канале. Собчак выложила серию снимков обуви известного бренда Bottega Veneta, демонстрируя ценники, размещенные на подошве новой коллекции.

«Цены в ЦУМе на новую Боттегу. Ну хоть санкционочка есть — уже радует. Но если даже мне дорого, то кто это покупает?», – возмутилась стоимостью обуви Собчак.

На минувшей неделе Ксения Собчак показала редкие кадры своей спальни. Отличительными предметами интерьера стали розовый комод, картина, зеркало, вазы и светильники. Журналистка акцентировала внимание на стоящей на полу картине.

«Один из подарков мне на др от мужа — вот эта прекрасная картина. Я, кстати, очень люблю ставить картины на пол», — написала Собчак.