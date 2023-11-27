Актрису Кристину Асмус не пригласили на свадебную церемонию Александра Петрова и Виктории Антоновой. Она в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России) иронично пожаловалась поклонникам, что не смогла «выгулять» новое платье.

Асмус длительное время дружила с Петровым, однако после того, как он разошелся с близкой подругой Кристины Стасей Милославской, в отношениях актеров все резко изменилось.

Асмус открыто ничего не говорила о намечающейся свадьбе Петрова, однако намекала, что он предал ее подругу, а также саму Кристину. Так, в одном из постов она отметила, что некогда близкий человек настолько обижен, что настроил против нее продюсеров.

В новом посте она также не упомянула о свадьбе, но опубликовала фотографию с растрепанными волосами.