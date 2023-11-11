На своей странице в социальной сети актриса Кристина Асмус рассказала о травле, которой подверглась после выхода на экраны фильма «Текст».

Причиной стала всем известная сцена интимной близости между героиней Кристины и персонажем актера Ивана Янковского. Артисты сыграли ее слишком правдоподобно.

«Это был сумасшедший скандал, разговоры о котором продолжаются до сих пор. А всё потому, что по мнению моралистов я совершила преступление против человечества – я сыграла в кино. Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Невозможно было измерить жестокость, с которой я столкнулась», – цитирует актрису “Комсомольская правда”.

Муж актрисы, шоумен Гарик Харламов неоднократно высказывался в том духе, что Кристина отлично сыграла в фильме в целом и в этой сцене в частности. Он говорил, что не ревнует жену к Янковскому, однако совсем скоро пара развелась. По словам Асмус, это взывало новую волну хейта со стороны многочисленных моралистов.

«Недалёкие, и стереотипно мыслящие люди, ещё и связали эти два события. И уничтожение продолжилось с тройной силой и достигло невероятных масштабов», отметила актриса.

Она пожелала людям, которые оказывали на нее давление, никогда не столкнуться с подобным хейтом.