В конце сентября 2023 года ушел из жизни известный российский поэт Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой. Супруги являлись друг для друга поддержкой и опорой не только в личной жизни, но и в творчестве. Поэтому потеря любимого мужа для Александры Николаевны стала настоящей трагедией. Однако она нашла в себе силы жить дальше и даже начала снова принимать участие в общественных мероприятиях.

Пахмутова стала специальным гостем на конкурсе юных талантов «Синяя птица». Во время выступления одной из участниц Александра Николаевна просто не смогла сдержать слез. 18-летняя Дильназ Майжегишева, уроженка алтайского села Кош-Агач исполнила известную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были».

Следующее мероприятие, тронувшее до глубины души известного композитора, – встреча с воспитанниками детских домов в Подмосковье. Дети прочитали для Пахмутовой стихотворения, написанные ее покойным супругом, что также невероятно растрогало Александру Николаевну.