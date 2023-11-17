Американская компания Aitekx продемонстрировала свою дебютную модель электрического пикапа под названием RoboTruck 1T внешне являющегося практически полной копией модели Tesla Cybertruck.

Серийная версия нового пикапа RoboTruck 1T должна появится уже в 2025 году. При этом стоимость новинки в зависимости от исполнения будет варьироваться в пределах от 45 до 99 тысяч долларов.

Производитель привез на автосалон, который проходит в Лос-Анджелесе, собранный на шасси пикапа Chevrolet Silverado прототип своей будущей модели и несколько электронных рендеров. При этом основанная менее года назад компания Aitekx обещает производить одно и двухмоторные версии электрического пикапа.

Заявленная дальность хода на одном заряде батареи по методике EPA составляет 885 километров. При этом максимальная скорость пикапа будет составлять порядка 265 километров в час, а разгон до первой сотни будет занимать всего 3,5 секунды.