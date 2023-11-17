ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американская компания Aitekx продемонстрировала свою дебютную модель электрического пикапа под названием RoboTruck 1T внешне являющегося практически полной копией модели Tesla Cybertruck.

Серийная версия нового пикапа RoboTruck 1T должна появится уже в 2025 году. При этом стоимость новинки в зависимости от исполнения будет варьироваться в пределах от 45 до 99 тысяч долларов.

Производитель привез на автосалон, который проходит в Лос-Анджелесе, собранный на шасси пикапа Chevrolet Silverado прототип своей будущей модели и несколько электронных рендеров. При этом основанная менее года назад компания Aitekx обещает производить одно и двухмоторные версии электрического пикапа.

Заявленная дальность хода на одном заряде батареи по методике EPA составляет 885 километров. При этом максимальная скорость пикапа будет составлять порядка 265 километров в час, а разгон до первой сотни будет занимать всего 3,5 секунды.

Вам может понравиться

Эксперт Солодовник назвал основные признаки для срочной продажи автомобиля

Индивидуальный стиль езды и щепетильность в вопросах своевременного технического обслуживания автомобиля в первую очередь влияют на целесообразность продажи машины. Об основных признаках срочной продажи авто в беседе с корреспондентом «РГ»

В Москве представили рабочий концепт-кар отечественного суперкара Rossa

Концепт-кар с высокой долей локализации был представлен в Москве в рамках нового сезона премии «Новинка года», организованной порталом «Авто.ру». Отечественный суперкар получил название Rossa. В настоящий момент автомобиль представлен в

В Британии снова продают принадлежавший принцу Гарри Audi RS6 Avant за 42 тысячи фунтов

На британском портале почитателей премиальных автомобилей PistonHeads в продаже снова появился спортивный универсал Audi RS6 Avant, который ранее принадлежал принцу Гарри. За автомобиль серого цвета 2017 года выпуска просят 42