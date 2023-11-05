Новая версия операционной системы macOS Sonoma 14.1 позволяет некоторым версиям MacBook и iMac определять наличие влаги в портах USB-C. Об этом в своем материале сообщает издание 9to5Mac.

Функция обнаружения влаги в разъемах устройств Apple стала доступной благодаря внедрению специального модуля, который краснеет при контакте с влагой. Изменение цвета датчика посылает сигнал в ОС. Новый модуль получил название liquiddetection.

Согласно описанию работы новой функции, модуль способен определять наличие жидкости и признаки коррозии в портах USB-C. При этом новая функция будет полезная в первую очередь сотрудникам сервисных центров Apple, которые без проблем смогут определить подвергалось ли устройство воздействию влаги или нет. Поэтому автор материала отмечает, что руководством компании Apple еще не было принято решение о привязывании нового модуля к системе уведомлений пользователя.

Подобная система уже работает на устройствах iPhone и iPad. При этом при обнаружении влаги в портах пользователь мгновенно получает уведомление о системе с рекомендацией немедленно отключить устройство от питания.