Родившийся в Башкирии стендап-комик Артур Шамгунов во время своего очередного выступления в Уфе рассказал зрителям своего концерта о неудачной шутке, после которой активисты его родной республики начали ему угрожать расправой.

По словам Шамгунова, во время выступления в Казани он узнал, что часть аудитории приехала на концерт из его родной Уфы. Стендап-комик пошутил об Уфе, однако часть зрителей сочла шутку неудачной.

«Я в тот день прочитал новость, что глава Башкирии на совещании сказал мэру украсить города так красиво, чтобы мэр Казани рыдал. Я читаю это и говорю: “Очень легко сделать так, чтобы мэр Казани рыдал — достаточно сделать его мэром Уфы”. Вот сейчас все тут смеются, а тогда после концерта ко мне подошли гости из Башкирии и начали спрашивать за шутку», – рассказал историю комик.

Данную историю относительно быстро забыли, однако через несколько лет его друг, спортивный комментатор Илья Тагиров, опубликовал на своей страничке в социальной сети фрагмент с неудачной шуткой об Уфе.