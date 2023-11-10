Родившийся в Башкирии стендап-комик Артур Шамгунов во время своего очередного выступления в Уфе рассказал зрителям своего концерта о неудачной шутке, после которой активисты его родной республики начали ему угрожать расправой.
По словам Шамгунова, во время выступления в Казани он узнал, что часть аудитории приехала на концерт из его родной Уфы. Стендап-комик пошутил об Уфе, однако часть зрителей сочла шутку неудачной.
«Я в тот день прочитал новость, что глава Башкирии на совещании сказал мэру украсить города так красиво, чтобы мэр Казани рыдал. Я читаю это и говорю: “Очень легко сделать так, чтобы мэр Казани рыдал — достаточно сделать его мэром Уфы”. Вот сейчас все тут смеются, а тогда после концерта ко мне подошли гости из Башкирии и начали спрашивать за шутку», – рассказал историю комик.
Данную историю относительно быстро забыли, однако через несколько лет его друг, спортивный комментатор Илья Тагиров, опубликовал на своей страничке в социальной сети фрагмент с неудачной шуткой об Уфе.
«Я просыпаюсь утром, у меня сообщений 300 непрочитанных в директе. Я такой: “Наконец-то выстрелил”. А там оскорбления, угрозы, начинает телефон звонить, эта шутка вынудила менеджера уволиться, потому что в контактах был ее номер указан. А так в Башкирии на 2 часа больше, а люди в деревнях встают в 7 утра, то ей начинали звонить с 5 утра. Причем они не разбирались, с кем разговаривают. Где-то через пару недель про меня в итоге забыли, а через два года я уже тут, в Уфе», – отметил комик.