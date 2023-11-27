Командир группы подразделения спецзназа «Осман» с позывным «Метис» рассказал агентству ТАСС о ситуации в Запорожской области. Он отметил, что ухудшившиеся погодные условия не дают украинским боевикам использовать бронетехнику.

Военнослужащий отметил, что ВС России не испытывают никаких сложностей с боевыми машинами ни летом, ни зимой.

«Для них может что-то и усложнилась, потому что у них была своя тактика, поменялась погода, техника заграничная, которая по нашим местам особо не проходит. Броня не проезжает, Bradley сразу застревает», – пояснил он.

Также «Метис» отметил, что если раньше ВСУ в основном передвигались на легкобронированной технике и задействовали тяжелые боевые машины, но сейчас в основном скрытно перемещаются пешком по лесопосадкам.

Военные эксперты неоднократно отмечали, что натовская техника не выдержит украинской зимы и поэтому возлагать на нее большие надежды нет никакого смысла.