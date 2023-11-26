Известная советская актриса и юмористка Клара Новикова организовала свое выступление в московском «Мюзик-холле». В зале собралось множество поклонников творчества Новиковой. Об этом сообщает издание Утро.ру.

Перед началом выступления артистки зрителям была продемонстрирована фотография молодой Клары Новиковой. Артистка иронично подметила, что сейчас на сцене зрители видят то, что осталось от былой Клары.

Во время своего выступления юмористка читала монологи, пела песни и рассказывала истории из своей жизни. Также Новикова вспомнила о своем детстве, проведенном в Киеве.

«Я – киевлянка. – Я выросла и закончила 145-ю математическую республиканскую школу в Киеве», – заявила артистка во время своего выступление.

Ее слова сопровождались фотографиями на заднем плане. На снимке киевской улицы четко был виден висящий на здании желто-синий флаг Украины. В какой-то момент Клара Новикова в своем повествовании перешла на украинский язык.

В конце выступления одна из зрительниц подарила артистке огромный букет со словами: «Дякую» (Спасибо – ред.). На это Новикова ответила: «Дякую вам дуже! Я розмовляю українською мовою!» (Спасибо вам большое! Я говорю на украинском языке! – ред.).