Российская исполнительница Катя Лель раскрыла смысл фразы «джага-джага» из своей песни «Мой мармеладный». Эта песня стала вирусной в зарубежном сегменте социальной сети TikTok.

По словам артистки, записавшей популярный трек еще в 2004 году, она и сама сначала не знала, что значит фраза «джага-джага». Продюсером исполнительницы являлся Макс Фадеев. Именно он и рассказал Кате Лель, что значит эта необычная фраза.

«Он (Макс Фадеев – ред.) спросил: ты не знаешь, что это такое? Это значит «Эй, как дела, все клево». Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. «Джага-джага» — это самое прекрасное, что есть на Земле», — поделилась певица.

Композиция Кати Лель «Мой мармеладный» стала вирусной в TikTok осенью 2023 года. Иностранные пользователи активно снимают под эту песню ролики, в которых танцуют, примеряют меховые шапки и шубы и шутят, что владеют русским языком.

Сама певица уверена, что успешными ее композиции стали благодаря присущим им энергии и вибрации.

«Звук — это энергия. Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации… Поэтому благодарю Вселенную за то, что сегодня происходит со мной и с моим творчеством», — отметила Катя Лель.