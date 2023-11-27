Дмитрий Касинцев, который прятал в своей квартире убийцу военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову (внесена в список экстремистов и террористов в РФ), заболел, попал в больницу и поэтому не появился на заседании суда.

Издание «Известия» рассказало, что Касинцев оказался в Боткинской больнице с сильной простудой. Это лишь предварительный диагноз, врачи в настоящий момент проводят обследование, чтобы получить подробную информацию о состоянии здоровья пациента.

Известно, что Касинцева обвиняют в несообщении о преступлении. Он хорошо знал, что именно Трепова организовала взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский. Однако мужчина не уведомил об этом полицию, а напротив, прятал преступницу.