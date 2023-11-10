Карта рассрочки: как не переплачивать банку проценты

Карты рассрочки появились относительно недавно и пока представлены лишь у некоторых банков. Реклама обещает, что клиент сможет оплачивать покупки, вносить средства долями и не переплачивать по процентам. Так ли это? Разберемся в условиях и особенностях.

Как работает карта рассрочки?

Рассрочка – это дополнительная опция по кредитным картам. Сейчас есть и дебетовый пластик, который поддерживает оплату долями. Карта рассрочки работает по алгоритму:

Клиент проводит оплату картой. Банк сразу открывает рассрочку по конкретной операции и перечисляет продавцу всю сумму. Оплата делится на части. Количество ежемесячных платежей зависит от условий рассрочки для конкретной торговой точки. Их может быть 2, 4, 12. Есть карты, по которым оплачивать товар без процентов можно до 18 месяцев. Держатель погашает обязательства. Средства вносятся каждый месяц без переплаты по процентам. Если рассрочек несколько, то оплата по ним суммируется.

Где можно получить рассрочку?

Обратите внимание, что не по всем операциям банк предоставляет рассрочку. Если нарушить условия при оплате, то придется вносить средства по аналогии с кредиткой. Возможные варианты:

В определенных магазинах. Список партнеров можно найти на сайте выбранной организации. Рассрочка может распространяться на всю сеть магазинов или только на избранные точки. На все покупки. Обычно такая рассрочка предоставляется на ограниченный период. Например, у партнера срок доходит до 1,5-2 лет, а на другие покупки достигает нескольких месяцев.

Как оформить карту рассрочки?

Подобрать выгодный продукт можно с помощью онлайн-сервисов, сравнив предложения разных банков. Что нужно знать до оформления:

Карту могут не одобрить. Из-за аналогии с кредитной картой выдача доступна не всем. Эмитент изучит характеристики потенциального держателя, включая уровень заработной платы и наличие просроченной задолженности. Условия зависят от программы и самого клиента. Процентная ставка и лимит по счету утверждаются после оценки анкеты клиента, но всегда соответствуют рамкам программы. Получить карточку могут только совершеннолетние. Кредитные продукты не предназначены для лиц младше 18 лет. Список партнеров постоянно меняется. Банки стремятся расширить возможности продукта, поэтому постоянно заключают договора с новыми магазинами.

Рассрочка по карте предоставляется не только на товары, но и на услуги. Долями можно оплачивать страховые сервисы, ремонт автомобилей, походы в рестораны. Точный список возможностей можно найти в условиях банка.

Заключение

Карта рассрочки удобна для держателя: не надо заключать кредитный договор перед каждой покупкой и бояться отказа. Зачастую ее можно получить только по паспорту, заполнив онлайн-заявку. Если погашать задолженность по графику, то никакой переплаты не будет.