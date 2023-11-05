В конце осени на экраны выходит сразу несколько отечественных проектов исторического жанра, включая такие сериалы как «Банда “Зиг Заг”», «Цербер» и «Екатерина. Фавориты». Поклонники зарубежных сериалов смогут посмотреть первую часть финального сериала «Корона».

Действия исторического детектива «Банда “Зиг Заг”» происходя в блокадном Ленинграде зимой 1941 года. Бороться с предателями, входящими в банду «Защита интересов Германии, знамя Адольфа Гитлера», будет сотрудник Ленинградского уголовного розыска Тихон Львов, роль которого исполнил Игорь Петренко.

В конце месяца на экраны выйдет сериал «Цербер», в котором будут рассказаны события после восстания декабристов 1826 года в Санкт-Петербурге. Главные роли в сериале исполнили актеры Тимофей Трибунцев, Сергей Марин и Вера Колесникова.

Заключительный сезон исторической костюмной драмы «Екатерина. Фавориты» также выйдет в ноябре. Режиссером четвертого сезона стал Дмитрий Петрунь, а главную роль российской императрицы по прежнему исполняет Марина Александрова.