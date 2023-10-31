Google Pixel — популярные и доступные по стоимости современные смартфоны с удачным набором функций. Поэтому все чаще предпочтение отдается таким гаджетам, а не моделям от раскрученных брендов. Но вот только какие наушники отлично подойдут к таким смартфонам?

Автор Апрелия Вересень на сайте рейтинг-лучшего.рф составил полноценный список моделей, которые идеально сочетаются с гаджетами этого производителя. Каждый желающий тут сможет подробно ознакомиться с этими вариантами.

Liberty 3 Pro

Популярная модель от Soundcore полностью освобождена от проводов. Благодаря такой особенности устройство дает возможность вывести звучание на принципиально иной уровень. Также девайс предполагает возможность:

переключаться между режимами звучания;

достигать оптимального баланса;

сохранять свою автономность на протяжении целого дня без дополнительной подзарядки.

Такая версия отличается прекрасным шумоподавлением и качеством звука. Не менее привлекательно и то, что такие беспроводные наушники обеспечиваются режимом прозрачности. Благодаря этой функции такое устройство идеально подходит не только для прослушивания аудиокниг, музыки, но и совершения звонков.

Отдельного внимания заслуживает и то, что устройство оснащается удобными датчиками приближения. Еще модель имеет международную сертификацию IPX4. Также у нее есть сенсорные элементы управления, что очень удобно для владельцев смартфонов Google Pixel.

Huawei FreeBuds 5i

Это еще одна отличная модель беспроводных наушников, которая замечательно интегрируется со смартфонами Google Pixel. Китайский производитель предлагает девайс в очень стильном актуальном дизайне. Сами наушники выполнены в традиционной стержневой форме.

Пользователи отмечают максимальное удобство такого решения. Кроме того, устройство получило сертификат по стандарту IP54. Что это дает? Как минимум то, что с такими комфортными беспроводными наушниками можно тренироваться, выходить на пробежки, заниматься фитнесом.

Отдельного внимания заслуживает использование технологии активного шумоподавления. Для устройства по такой комфортной стоимости это выступает реальным преимуществом. Ведь модель идеально сокращает фоновый шум и обеспечивает комфортное использование практически в любых условиях.

При этом во время эксплуатации девайса не возникает никакого дискомфорта для ушей — наушники практически не ощущаются.

Источник: https://рейтинг-лучшего.рф/