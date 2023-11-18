В советском кино было множество интриг и тайн, о которых не было известно зрителям, ведь на экране они видели яркие образы популярных актеров. Из-за неприязни со стороны членов верхушки, даже добившиеся популярности актеры могли запросто исчезнуть с телеэкранов. О том, как оборвалась карьера некоторых актрис советского кино рассказывается в материале издания «Аргументы и факты».

Великолепная актриса Лидия Драновская, дебютировавшая в кино в 1937 году. Однако фильм «Морячка», в котором актриса исполнила главную роль, Иосиф Сталин посчитал его антисоветским. В итоге Драновская лишилась возможности получать главные роли. Ей доставались только эпизодические персонажи.

Одной из ярких актрис советского кино являлась Зоя Федорова. Артистка снялась во многих известных картинах, таких как «Семнадцать мгновений весны», «Сестра его», «Свинарка и пастух». Однако в 1949 году ее обвинили в шпионаже и арестовали. Причиной стала ее любовная связь с американским журналистом Джеком Барнсом, от которого актриса родила дочь. Зоя Федорова 8 лет просила в тюрьме, а после выхода не смогла возобновить свою актерскую карьеру.