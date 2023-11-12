Израильские ученые из Университета Давида Бен-Гуриона в Негеве обнаружили способ замедления старения головного мозга на 9 месяцев, включая улучшение его когнитивных функций. По словам исследователей, этого можно добиться с помощью корректировки диеты человека.

Ученые провели исследование головного мозга 102 добровольцев. Через полгода данная процедура была проведена повторно. В период между исследованиями участникам эксперимента следовало придерживаться специальной диеты. Всех испытуемых разделили на три группы. Первой группе необходимо было придерживаться средиземноморской диеты с орехами, курицей и рыбой. Вторая группа участников исследования придерживалась средиземноморской диеты с добавлением зеленого чая с полифенолами. А остальные участники – системы свободного, но здорового питания.

После 18 месяцев эксперимента ученые сделали вывод, что все участники похудели примерно на 2.3 кг. При этом, на каждый 1% от потерянной массы мозговые клетки стали моложе биологического возраста практически на 9 месяцев.

В результате исследования ученые сделали вывод, что для поддержания здоровья головного мозга стоит придерживаться здоровой диеты.