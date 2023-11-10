Ученые из Исфаханского университета медицинских наук провели исследование, в ходе которого выяснили, что Trigonella foenum-graecum невероятно полезна для здоровья. Данная пряность также известна, как пажитник. И специалисты выяснили, что она способна снижать уровень холестерина и жиров в организме человека.

Семена пажитника, входящие в состав приправ, используемых в кулинарии, способны выравнивать липидный профиль. Простым языком они снижают «плохой» холестерин в крови человека, повышая уровень «хорошего».

В ходе исследования специалисты изучили клинические данные 281 человека, употребляющего в пищу пажитник. Также в исследовании принимала участие контрольная группа из 255 человек и неконтролируемая группа из 136 человек.

В результате метаанализа ученые выяснили, что пажитник оказывает значительное влияние на уровень общего холестерина, приводит к уменьшению в организме липопротеинов низкой плотности и триглицеридов. Результаты научной работы иранских ученых были опубликованы на портале Wiley Online Library.