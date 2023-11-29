Военнослужащий Мотаз из Иордании, который добровольно отправился в зону проведения специальной военной операции и участвует в боевых действиях на стороне ВС РФ, рассказал военному корреспонденту Сергею Среде интересную историю о своих приключениях.

По словам бойца, он из-за плохого знания языка не понял, что командир приказывает ему возвращаться, и в одиночку пошел в наступление на украинские позиции.

«А он кричал мне по-русски: “Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!”. А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог», – рассказал Мотаз.

Он отметил, что хотя попал в опасную ситуацию, она все же в чем-то была и забавной. Военнослужащий ВС РФ смеялись, когда он живым вернулся обратно и были рады, что все закончилось хорошо.

Мотаз – этнический черкес, родившийся в Иордании. Он называет Россию своей второй родиной и поэтому с самого начала спецоперации служит в легендарном батальоне «Пятнашка». При этом у себя дома в Иордании боец прошел полный курс подготовки по системе подразделений специального назначения ВС Соединенных Штатов и служил в спецназе.