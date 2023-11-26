Киев возлагает огромные надежды на поставки истребителей F-16, однако ВС РФ уничтожит эти самолеты вместе с авиабазами, на которых они будут размещены. Об этом рассказал политолог Драго Босник.

Он отметил, что как только F-16 появятся на военных аэродромах Украины, Россия задействует оперативно-тактические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». И те, и другие боезаряды способны поражать авиабазы вместе с самолетами и экипажами.

«В небе над Украиной летают такие российские самолеты, как МиГ-31БМ, Су-35С и Су-57, на земле развернуты более современные зенитно-ракетные комплексы, вероятность выживания любого другого иностранного истребителя в таких условиях фактически равна нулю», — добавил Босник.

Он также предположил, что ВС РФ еще и внимательно изучат конструкционные и иные особенности американских самолетов, чтобы разработать и создать эффективное оружие для борьбы с ними в будущем.