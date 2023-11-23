Гигантские волны, способные раскалывать на части корабли и наносить существенные повреждения нефтяным платформам, долго время считались вымыслом. Однако группа ученых из Университета Копенгагена и Университета Виктории с помощью ИИ вывели формулу, способную предсказывать формирование волн-убийц.

Первое документальное подтверждение существования волн-убийц было зафиксировано в 1995 году, когда гигантская волна в Северном море высотой 26 метров повредила норвежскую нефтяную платформу Драупнер. Исследователи использовали ИИ, в том числе и метод символической регрессии, для вывода формулы формирования гигантских волн. Всего было проанализировано более 1 миллиарда волн за период 700-летних наблюдений.