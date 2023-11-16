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Мать четверых детей, популярный блогер и бывшая модель Оксана Самойлова поделилась со своими подписчиками фотографией своей фигуры в 25-летнем возрасте до материнства. По мнению супруги известного рэпера Джигана, после четырех родов ее фигура стала значительно лучше.

«Тут мне примерно 25 лет. По-моему, сейчас в 35 лет мое тело выглядит лучше, и это после четырех родов. Если бы я не занималась спортом, была бы просто худой, жидкой, без прокаченных ног и ягодиц. Достаточно один раз привести себя в идеальную форму. Потом ваше тело будет вас благодарить и откликаться даже на минимальную нагрузку, а выглядеть будете так, как будто не вылезаете из спортзала», – написала блогер.

По словам Самойловой, ей сложно набрать лишний вес, а во время стресса она обычно сильно худеет. При этом излишняя худощавость ей не нравится, хотя подписчики восхищаются ее внешним видом. Жена известного рэпера рассказала подписчикам, что периоды активного занятия фитнесом она чередует с трехмесячными перерывами ради набора мышечной массы.

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