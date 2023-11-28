Михаил Бычков, занимавший должность художественного руководителя Воронежского Камерного театра, был уволен из-за высказываний против специальной военной операции. Об этом в своем материале сообщает телеканал «360».

Решение об увольнении художественного руководителя Воронежского Камерного театра было принято региональными Министерством Культуры. При этом официальным поводом стана антироссийская позиция Михаила Бычкова.

«Это государственный театр, так что должность в большой степени государственная. … У человека есть право говорить, что он хочет, но при этом не надо занимать государственную должность. И сейчас, в такой момент, выступать против страны – это подло, совершенно отвратительно», – заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

В Сети появилась петиция против снятия с должности художественного руководителя Бычкова. Однако, по информации телеканала, большая часть местных жителей поддержала решение Минкульта об увольнении худрука.