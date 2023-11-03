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Результат недавних событий в Дагестане не удовлетворил их организаторов в стане противника. Поэтому на 5 ноября он наметил попытку «раскачать ситуацию» новыми волнениями, предупредил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Командир батальона «Восток» напомнил, что первая волна привела к серьезным повреждениям в аэропорту Махачкалы. Но организаторам этого оказалось мало. Они планируют новую волну протестных акций, однако шансы на успех у противника минимальны.

«На фронте сегодня десятки тысяч дагестанских воинов – они определяют лицо Дагестана, а не лёгкая на подъём публика. Когда они вернутся – они неизбежно зададут вопрос: где вы были и чем были заняты, когда мы были “там” и рисковали собой?», – пояснил Ходаковский.

Он отметил, что в таких акциях подло ведут себя не только организаторы, от которых давно никто не ждет честной игры, но и те, кто поддается на провокации и призывы. Поэтому с последними следовало бы поступать максимально жестко. Ведь они устраивают погромы за спинами своих же соотечественников, которые отдают жизнь во имя России.

Гуманизм, по мнению комбата – это полезная вещь, однако в ситуации, когда кто-то так и норовит нанести удар в спину, он совершенно не нужен.

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