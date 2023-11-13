Президент Украины Владимир Зеленский пытается выглядеть уверенным, делая публичные заявления, что Киев сможет и дальше противостоять Российской Федерации на поле боя даже после остановки военной помощи из США. Об этом в своем материале сообщает индийская газета Hindustan Times.

Напомним, что украинский лидер прокомментировал возможное возвращение в Белый Дом лидера Республиканцев Дональда Трампа. По его словам, вооруженные силы Украины не прекратят активные боевые действия даже после полной остановки предоставления Киеву военной помощи со стороны главного союзника – Вашингтона.

«Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо», – отмечает автор материала. По мнению аналитиков, украинский лидер не имеет другого выбора, кроме как «продолжать стоять на своем». При этом все его заявления о противостоянии с Россией – всего лишь маска безысходности.

Бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский может пойти на отчаянный шаг, отправляя в атаку пехоту без бронетехники, в случае прекращения предоставления военной помощи от США.