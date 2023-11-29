В ночь на 29 ноября российские ВС нанесли удары ракетами «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. Минобороны показало видеозапись залпового пуска боезарядов и отметило, что все намеченные цели успешно поражены.

Кроме, того, дроны-камикадзе «Герань» в очередной раз нанесли удары по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове под Хмельницким. Также мощные взрывы слышали в Шепетовке, что располагается в том же регионе, но немного севернее.

Ближе к утру появились сообщения о мощных ударах реактивной и ствольной артиллерии ВС РФ по северной части Харьковской области. Местные телеграм-каналы утверждают, что давно не наблюдали подобной интенсивности атак и предполагают, что обстрел был запланирован, чтобы отвлечь внимание ВСУ от других направлений.

Не исключено также, что Россия готовит крупномасштабное наступление на Харьковскую область и артиллерийские удары стали его предвестником, передает «Московский комсомолец».