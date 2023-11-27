Согласно заявлению представителя радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдана, соглашение о перемирии в секторе Газа может быть продлено по схеме: один день перемирия равен освобождению 10-ти новых заложников. Однако он уточнил, что не всех заложников будет просто найти. Такое заявление Хамдан сделал в беседе с журналистами ливанского телеканала LBCI.

«Если ХАМАС или ”Бригады Аль-Кассама” найдут других задержанных, перемирие будет продлеваться на день за каждых десять из заложников», – заявил Усам Хамдан.

Он также отметил, что найти всех заложников нет возможности, поэтому количество дней перемирия будет зависеть от количества имеющихся пленных.

Напомним, что 24 ноября начало действовать перемирие в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. 27 ноября ХАМАСом была освобождена третья группа пленных. По информации CNN, Израиль уже получил следующий список заложников, которые должны быть освобождены 28 ноября.